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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:31

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يعبد جنوب جنين واعتقلوا الأسرى المحررين خالد عمرو ومجاهد عز الدين عمارنة وعبد الله حرز الله، فيما تم اعتقال الشاب أمير عصام الشرقاوي من بلدة الزبابدة قرب جنين.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت كلا من: مجدي حسين عامر وعماد سليمان عماوي وفرحان نسيم إسماعيل وحميد حنايشة، فيما تم اعتقال الشاب لؤي صباح من نابلس أثناء تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل.

وفي مدينة طوباس، اعتقل القوات الشابين أيسر المسلماني وحمزة أبو مطاوع بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب.

وفي السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس فجر اليوم واعتقلت الشاب مجد أمجد الشيخ بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

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