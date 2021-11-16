انتفاخ البطن هو تراكم الغازات في الجهاز الهضمي التى يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في البطن، يمكن أن يسبب انتفاخ البطن المفرط الانزعاج والضيق، وغالبًا ما يحدث نتيجة تناول أطعمة معينة، ولكنه قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن انتفاخ البطن وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

س: ما هى أسباب انتفاخ البطن؟



يمكن أن يكون انتفاخ البطن نتيجة لعمليات جسدية طبيعية، أو قد ينجم عن حالة تؤثر على الجهاز الهضمي، وإذا لم يتم هضم أي طعام بشكل كامل عن طريق المعدة أو الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يحدث انتفاخ البطن عندما يصل إلى الأمعاء الغليظة.

س:لماذا تسبب بعض الأطعمة المزيد من الغازات؟

تميل الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن إلى أن تكون عالية في بعض السكريات، وخاصة السكريات قليلة الكثافة، مثل الأنسولين ينتمي الإينولين إلى فئة من الألياف الغذائية تعرف باسم الفركتانز.

تتضمن أمثلة الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتفاخ البطن ما يلي:

-الخضار مثل الخرشوف والبروكلي والكراث والقرنبيط والملفوف والثوم والبصل والفاصوليا وبراعم بروكسل واللفت.

-الحبوب، مثل القمح أو الشوفان.

-البقول، بما في ذلك الفول والعدس.

-منتجات الألبان.

-الخميرة في المنتجات المخبوزة ، مثل الخبز.

-الكاجو.

س:ما هى الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انتفاخ البطن؟

الحالات الصحية الأساسية : يمكن أن تسبب بعض الحالات المزمنة انتفاخ البطن ، على سبيل المثال ، مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب الرتج . يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى انسداد الأمعاء يجب على أي شخص يعاني من زيادة مفاجئة أو متفاقمة في انتفاخ البطن أن يرى الطبيب.

-مشاكل المرارة: يمكن أن تسبب حصوات المرارة والتهاب المرارة غازات إضافية.

-الإمساك: يمكن أن يؤدي البراز إلى صعوبة طرد الغازات الزائدة ، مما يؤدي إلى مزيد من التراكم وعدم الراحة.

-التهاب المعدة والأمعاء والتهابات الأمعاء الأخرى : يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية في الجهاز الهضمي أو التسمم الغذائي تراكم الغازات. ومن الأمثلة على ذلك عدوى الإشريكية القولونية وداء الزخار وداء الجيارديات.

-المضادات الحيوية: يمكن أن تخل بالنباتات المعوية الطبيعية ، أو الفلورا البكتيرية ، في القناة الهضمية ، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن.

-الملينات: الاستخدام المنتظم والمفرط للملينات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بانتفاخ البطن.

وتشمل الأسباب الأخرى الحمل، وفتق، التهاب البنكرياس، وأمراض هيرشسبرونغ، متلازمة ما قبل الحيض، بطانة الرحم، وغيرها.

س: ما هى العلاجات المنزلية لانتفاخ البطن؟

لا يعتبر انتفاخ البطن مشكلة خطيرة في العادة. في معظم الحالات، كل ما يلزم هو تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي.

النظام الغذائي والهضم

يمكن تجنب انتفاخ البطن عن طريق عدم تناول الأطعمة التي من المحتمل أن تسببه ، مثل تلك التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات التي لا يمكن امتصاصها.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي يسهل هضمها ما يلي:

موز

الحمضيات

العنب

خس

أرز

الزبادي، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز مراجعة اختصاصي التغذية.