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وفاتان و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 170 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 253 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 185860 إصابة بينها 1981 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182255 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1624.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 74 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 48.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 490258 شخصًا.

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