أوقاف الشمال تكرم خريجي دورة شرعية بعنوان كيف نتعامل مع السنة

غزة- الرأي

كرمت مديرية أوقاف الشمال خريجي الدورة العلمية الشرعية "كيف نتعامل مع السنة النبوية"، خلال حفل أقامته في مسجد الحسين بمدينة جباليا بالمحافظة ، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، ومدرس الدورة د. عبد اللطيف القانوع وشخصيات اعتبارية ودعاة وأهل الحي.

في كلمة له أكد سلمان علي أهمية مثل هذه الدورات في نشر العلوم الشرعية، وتوعية الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للعلم والمعرفة، مشيدًا بجهود القائمين على إعداد وتنظيم الدورة وإنجاحها.

وأضاف: "وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى رعاية هذه الأنشطة التي تساهم في خدمة الدعوة إلى الله، والارتقاء بمهارات أبناء الأمة في الجانب الديني والشرعي.