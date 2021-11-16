5 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل خمسة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 125 يوما.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: "علاء الأعرج منذ 101، وهشام أبو هواش منذ 92، ولؤي الأشقر المضرب منذ 37، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 55 يومًا".

وكان الأطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي أخبروا ذوي الفسفوس باقترابه من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.

ويعيش حالة فقدان وعي متقطع، وعدم انتظام بدقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض بضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة لأوجاع وآلام مختلفة، تجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

كما يواجه بقية الأسرى أعراضا شبيهة ويهدد الموت حياتهم.