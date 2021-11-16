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الاحتلال ينقل جميع أسرى "جلبوع" إلى سجون أخرى

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:07

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بنقل جميع الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع إلى 4 سجون أخرى.

وقال فارس لـ "شبكة قدس" إن الاحتلال نقل قرابة 181 أسيرًا فلسطينياً من سجن جلبوع إلى السجون الأخرى دون أن يحدد فترة النقل، مشيراً إلى أن عملية النقل جاءت بهدف ما أسماه الاحتلال علاج المشكلات الهندسية التي اكتشفها في أعقاب عملية نفق الحرية.

وأضاف "الاحتلال رصد قرابة 8 ملايين شاقل كمشروع يستهدف من خلاله تعزيز الواقع الأمني داخل سجن جلبوع"، مشيراً إلى أن عملية نفق الحرية التي نفذها الأسرى الستة للتحرر من السجن جعلت الاحتلال يفكر في إعادة تعزيز البنية الهندسية للسجن.

ولم يحدد الاحتلال الإسرائيلي مدة النقل وإخلاء السجن بالكامل للأسرى من جلبوع إلى السجون الأخرى ومنها مجدو، فيما يدور الحديث أن الاحتلال سيقوم بنقل الأسرى من جديد إلى السجن بعد اكتمال العمل الهندسي داخله.

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