عشرات الإصابات باعتداء للاحتلال ضد طلبة في نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب نحو 70 من طلبة مدارس اللبن الشرقية بمحافظة نابلس اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وكذلك إصابة طالبة برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلبة وأغلقت المفرق الرئيس لقرية اللبن ومنعتهم إكمال طريقهم صباح اليوم إلى مدارسهم، وحين حاولنا الاستفسار حدثت مشادات بيننا وبين الجنود.

وبينت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ما أوقع عشرات الإصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقالت "جرى الاعتداء على طالبة في الثالثة عشرة من عمرها من قبل أحد الجنود ببندقيته ما أدى لإصابتها برضوض في يدها ونقلت وكذلك طالب آخر أصيب بالاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن الأهالي والهيئة التدريسية تمكنوا من تهريب الطلبة عبر الجبال والطرق الترابية للوصول إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية، فيما نوه أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحق مدارس اللبن.