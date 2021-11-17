وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستضيف استشاري جراحة النساء والتوليد ” زهير الهنا “ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين تتأهل لكأس العالم رغم التعادل أمام البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية بطولة الرئيس الراحل أبو عمّار تستأنف على ملاعب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة "6645" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مدرب فلسطيني يحصل على الحزام الاسود الدولي“درجة مقاتل” وكالة الرأي الفلسطينية مصر..العثور على معبد الشمس المفقود وكالة الرأي الفلسطينية قطعة منفصلة عن القمر تدور حول الأرض.. والعلماء يتابعونها! وكالة الرأي الفلسطينية أهم 3 فيتامينات وعناصر غذائية لنمو وصحة شعرك وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زيت جوز الهند.. يمنع تسوس الأسنان ويعالج التهاب اللثة
أخبار » الأخبار الحكومية

"المرور ": تحرير 29 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:35

غزة- الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 29 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من أول أمس الأحد؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، و7 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 6 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و5 مخالفات قطع الإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟