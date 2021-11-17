مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر محلية إن عدد من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي 48، عقب اقتحامات المستوطنين واحتجاز هويات بعض المواطنين عند بواباته الخارجية والتدقيق فيها.