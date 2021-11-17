وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زيت جوز الهند.. يمنع تسوس الأسنان ويعالج التهاب اللثة وكالة الرأي الفلسطينية اصابة عشرات الطلبة بالاختناق جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تويتر توسع الوصول المجانى للبيانات لمطوري التطبيقات وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على تطبيق بميزات جديدة لنظام التشغيل Windows 11 وكالة الرأي الفلسطينية "إنستجرام" يختبر ميزة جديدة للبث المباشر.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من مدن الضفة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور ": تحرير 29 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:51

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر محلية إن عدد من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي 48، عقب اقتحامات المستوطنين واحتجاز هويات بعض المواطنين عند بواباته الخارجية والتدقيق فيها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟