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بالجوجيتسو “درجة مقاتل” وشهادة حكم دولي

مدرب فلسطيني يحصل على الحزام الاسود الدولي“درجة مقاتل”

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:21

مدرب فلسطيني يحصل على الحزام الاسود الدولي“درجة مقاتل”
مدرب فلسطيني يحصل على الحزام الاسود الدولي“درجة مقاتل”

 أبرق رئيس الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو غسان ابو مطر بأسمه واسم مجلس ادارة الاتحاد وهيئته العامة ولجانه واللاعبين والمدربين التهنئة لرئيس اللجنة الفنية بالأتحاد المدرب الدولي احمد الخفش لأجتيازه بنجاح وتفوق أختبار الترقية الذي أقيم في الاردن وحصوله على الحزام الاسود الدولي بالجوجيتسو “بدرجة مقاتل” وشهاد حكم دولي، وذلك بعد جهد كبير ومعسكرات في بعض الدول على أكثر من ١٠ سنين متواصلة.


وأشار ابو مطر انه تم أضافة اول حزام اسود كمقاتل الى اسم فلسطين على يدي المدرب الدولي الخفش، حيث تمت الترقية بحضور البطل والمدرب الزيد جرندوقة والكابتن جاهد توغوج امين عام الاتحاد الاردني للجوجيتسو وعدد من اللاعبين في أكاديمية نايتس، ومثل الخفش أكاديمية نايتس في فلسطين تحت اسم اكاديمية بال جيتس للفنون القتالية.

 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الشهادة تعد الاولى في فلسطين “درجة مقاتل” في الجوجيتسو، وحصل عليها المدرب الدولي الخفش بعد معسكرات وصعوبات وتحديات سواء كانت بالبطولات او الصعوبات المادية او حتى التنقل الى الدول المجاورة للاحتكاك المستمر.

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