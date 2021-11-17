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مصر.. استخراج لوح خشبي بطول "متر ونصف" من جسد شاب

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:03

مصر.. استخراج لوح خشبي بطول "متر ونصف" من جسد شاب
مصر.. استخراج لوح خشبي بطول

تمكّن فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي في مصر، من استخراج لوح خشبي بطول متر ونصف المتر اخترق جسد شاب يبلغ من العمر 32 عاما نتيجة حادث.


وقالت وسائل إعلام مصرية إن المستشفي استقبل شاباً من إحدى قرى مركز جرجا في سوهاج، يعمل سائق عربة "كارو"، وأثناء حادث سير للعربة تكسر لوح خشبى بها ودخل نتيجة الحادث في جسد المصاب من الخلف.


وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بحسب موقع اليوم السابع، إنه تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للمصاب، وقام الفريق الطبي المكون من أطباء قسم جراحة التجميل والمسالك البولية والتخدير وطاقم التمريض، باستخراج اللوح الخشبى من المصاب.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن اللوح الخشبي اخترق أسفل ظهر الشاب من الناحية اليمني، نافذاً إلى الناحية اليسرى، حيث تمكن الفريق من إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح، وقد خرج المريض من العمليات وهو فى وضع مستقر والحالة الآن محجوزة تحت الملاحظة والعلاج.

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