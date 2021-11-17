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عقدتها لجنة محاربة ظاهرة التسول

النيابة العامة: ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:28

النيابة العامة: ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون
النيابة العامة: ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون

الوسطى- الرأي

 عقدت  لجنة محاربة ظاهرة التسول في المحافظة الوسطي اجتماعاً، بمكتب مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار علاء شبلاق، بحضور رئيس قلم النيابة أ. رائد العامودي، ومدير المباحث في المحافظة الوسطى الرائد محمود اللوح، وعن البلديات الأستاذ يوسف نور وممثلي الجهات والمديريات  المختصة.

 فيما ناقشت اللجنة بنود المحاضر السابقة والمهام التي كلفت بها كل جهة ، مع التأكيد على ان تقوم كل جهة بإنجاز ما أو كل إليها ووضع تصور لما تم انجازه ،ومتابعة آليات الضبط الإجرائي والتوقيف والإحالة للقضاء، مع استمرارية تقديم صحيفة السوابق الجنائية للمتسولين المضبوطين، وملاحقة المشغلّين لهم، ورفض تطبيق الصلح الجزائي إلا بعد مرور توقيف شهر، والتعميم على كافة مفتشي التحقيق بعدم إخلاء أي سبيل متهم بالتسول، وإحالته للمباحث العامة، وعرضه على وكيل النيابة لتوقيفه واستكمال التحقيقات حسب الأصول.

 وأكدت اللجنة  في ختام اللقاء على ضرورة وضع آليات لتحديد بؤر التسول، ووضع محددات للقضاء على الظاهرة وإلقاء القبض على كافة المتسولين في الأماكن والأسواق العامة، وكلف ممثل المباحث العامة في اللجنة بتفعيل دور البحث والتحري لتحديد بؤر التسول على وجه السرعة، معتبرين أن ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها القانون كأي جريمة تمس بالأمن والاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، وكذلك ضرورة متابعة ودراسة حالات المتسولين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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