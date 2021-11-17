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بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:43

بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني
بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني

غزة- الرأي

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني، متمنياً له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.

وقال د. بحر في رسالة بعثها للدغمي :" نهديكم باسم شعبنا الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، ونغتنم الفرصة لتثمين الدور المقدَر والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وبرلماناً وحكومةً وشعباً نصرةً للقدس والمسجد الأقصى".

وأشاد د. بحر برفض الأردن لصفقة القرن ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة مجلس النواب الأردني جهوده البرلمانية الداعمة للحقوق الفلسطينية خصوصاً في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية العادلة.

وعبر د. بحر عن الاعتزاز بالعلاقة التاريخية الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، سائلاً الله أن يديم على الأردن الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

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