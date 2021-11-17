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خلال استقباله قيادة شرطة محافظة غزة

بحر يثمن جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:49

بحر يثمن جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع
بحر يثمن جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع

غزة- الرأي

استقبل د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، قيادة شرطة محافظة غزة، ممثلة بمديرها العقيد هاشم السرحي، ونائبه العقيد محمد الشرافي، ومدراء مراكز الشرطة في المحافظة.

ورحب د. بحر بقيادة شرطة محافظة غزة، مثمناً جهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن مدينة غزة هي المفصل الأساسي في المقاومة للدفاع عن الأمة العربية عموماً والشعب الفلسطيني خصوصاً.

وشكر قيادة الشرطة على جهودهم في إرساء العقيدة الأمنية والمتابعة المستمرة على مدار الساعة في الحفاظ على الوطن، مشيراً إلى جهوزية المجلس التشريعي للمساعدة في تطوير عمل مراكز الشرطة وخدمة المواطنين.

من جانبه، استعرض العقيد السرحي جهود وعمل مراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، والخدمات التي يقدمها للمواطنين رغم الظروف الصعبة والمعيقات التي يمر بها قطاع غزة، مشيراً إلى آلية عمل مراكز الشرطة خلال فترات الطوارئ وتحديداً جائحة كورونا.

وأوضح أن قيادة الشرطة استحدثت طرق جديدة للمتابعة الميدانية في مراكز الشرطة من خلال عملية المعايشة الإدارية وذلك كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع للاطلاع على طبيعة عمل واحتياجات هذه المراكز والعمل على توفيرها.

وأكد أن باب استقبال الشكاوى مفتوح دائماً للمواطنين، مشيراً لوجود لجنة منعقدة بشكل دائم للمتابعات اليومية ومنها قضية الباعة المتجولون ومكبرات الصوت وغيرها.

وبين أن قيادة الشرطة تعمل على تطوير وحوسبة العمل والخدمات المقدمة للجمهور، حيث سيتم استحداث نظام جديد لتسجيل إفادات المواطنين الكترونياً،  وذلك من أجل سرعة وتسهيل الإجراءات المعمول بها داخل مراكز الشرطة.

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