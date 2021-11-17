هآرتس: الامارات تستخدم منظومة إسرائيلية لاختراق الهواتف

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن استخدام دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة أمنية "إسرائيلية" للتجسس على الهواتف الخلوية.



ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن شركة "إن إس أو" "الإسرائيلية" التي أدخلتها الولايات المتحدة للقائمة السوداء وحظرت التعامل معها، باعت منظومتين من برمجة "بيغاسوس" للإمارات، والتي تستخدم لاختراق الهواتف الخلوية وتعقب أصحابها.



وأفادت هآرتس بأن إحدى المنظومتين بيعت لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأخرى لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دفع كل منهما ملايين وعشرات الملايين من الدولارات لامتلاكها.



وذكرت الصحيفة أن أحد الاحتمالات هو أن محمد بن زايد يحتاج هذه البرمجة لاستخدامها في إطار سياسته الداخلية والصراعات بين الإمارات المختلفة في دولته.



أما الاحتمال الثاني فقالت الصحيفة بأن أحد الشيخين أرادها استخدامها لأغراضه الشخصية، وهذا يتعارض كليا مع سياسة شركة "إن س أو" التي تشترط استخدام برمجياتها لمحاربة الإرهاب والجريمة.