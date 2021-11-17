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جيش الاحتلال يُنفذ مناورات جديدة في الجليل وجنين

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:52

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت قناة كان العبرية، أن جيش الاحتلال نفذ لليوم الثني على التوالي مناورات عسكرية في جنين بالضفة المحتلة ومنطقة الجليل الأسفل.
 
ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش، فقد نفذ الجيش لليوم الثاني على التوالي مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد قضاء جنين، كما تم الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل الأسفل.
 
وبحسب البيان تم الشروع بتمرين على الجبهة الشمالية، بمشاركة قوات احتياط من مختلف الوحدات العسكرية، وذلك كجزء من شهر "رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية".
 
وتشهد منطقة الجليل الأسفل حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.

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