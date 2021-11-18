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الاتحاد الأوروبي يرفض حجج الاحتلال حول حظر المؤسسات الفلسطينية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:43

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وكالات-الرأي:

وجه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" الليلة، انتقادًا إلى "إسرائيل" على خلفية قرارها بحظر عمل 6 مؤسسات فلسطينية تحت ذرائع وصفها بغير المقنعة.


ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن الوزير الاوروبي قوله: "إن الحجج التي ساقتها إسرائيل لحظر عمل المؤسسات غير مقنعة"، لافتًا إلى أن البينات التي قدمتها الخارجية الإسرائيلية للإتحاد الأوروبي لا تكفي لإثبات ارتباطها بأعمال "إرهابية".


وأضاف الوزير قائلاً "ننتظر الحصول على ردود من الحكومة الإسرائيلية، فلم نحصل حتى الآن على ردود مقنعة بهذا الصدد، ونحتاج لإثبات هذه الإدعاءات".


وتأتي تصريحات الوزير الأوروبي بعد وصول وفد إسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي سعياً لتقديم بينات تثبت تورط تلك المؤسسات بنشاطات "إرهابية" تابعة للجبهة الشعبية.


ويدور الحديث عن القرار الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قبل عدة أسابيع، الذي يحظر نشاطات 6 مؤسسات فلسطينية تعمل في الضفة الغربية المحتلة.


وهذه المؤسسات هي: اتحاد لجان المرأة، مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى، مؤسسة بيسان للدراسات، منظمة الحق، الحركة العالمية لحماية الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي.

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