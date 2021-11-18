الطقس: أمطار متفرقة فوق بعض المناطق

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وتسقط بمشيئة الله أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت الدائرة بأن تتأثر البلاد بعد غد السبت بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الأحد المقبل، لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين أيام الجمعة، والسبت، والأحد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.