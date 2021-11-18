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حماس: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة تبرهن وحشية الاحتلال

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:33

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية.

وذكر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن ارتقاء الشهيد العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً وهو ما يدلل على حجم الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وتجاهل معاناتهم وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.

وطالب القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم بالوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

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