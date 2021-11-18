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روسيا تطلق عطراً برائحة مقاتلة "كش مات"

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:47

روسيا تطلق عطراً برائحة مقاتلة "كش مات"
روسيا تطلق عطراً برائحة مقاتلة

تجمع مكونات العطر بين روائح الزجاج والجلد الطبيعي والمعادن المستخدمة في تصميم جسم الطائرة والمحركات وقمرة قيادة الطائرة.

وأتت نقابة العطارين الروس مؤسسة شريكة لـ"روس تيخ" المصنعة لـ كش مات" في الكشف الدولي عن الطائرة في دبي.

والعطر الذي يحمل الاسم نفسه قائم على فلسفة " كش مات"، وهي مقاتلة تكتيكية خفيفة وحيدة المحرك من الجيل الخامس، وتم الكشف عنها في يوليو الماضي في معرض MAKS-2021 للطيران والفضاء.

ويزيّن حصان الشطرنج الأسود غطاء زجاجة العطر، ويتفكك صندوق الهدايا عند فتحها إلى رقعتي الشطرنج السوداء والبيضاء.

 ويؤكد  العطر على موثوقية وحداثة الطائرة، فضلا عن الاستعداد للعمل في أي ظروف، بما في ذلك تحت أشعة الشمس الحارقة في الصحراء، وفي المناطق شبه الاستوائية والجبلية، وكذلك في أقصى الشمال والمناطق الاستوائية، مما يعكس إمكانات التصدير الكبيرة والقدرة البناءة للطائرة على التكيّف.

واستخدم صانعو العطر عينات أصلية من السبائك المعدنية والزجاج والجلد من قمرة القيادة المقاتلة، فضلا عن تلميحات خفيفة إلى العرعر والبتشول وطحلب السنديان. وتم جمع المكونات الخمسة الرئيسية لتصميم الطائرة بفضل التوافق التكنولوجي المتوفر في العطر.

وقالت رئيسة نقابة العطارين في روسيا، أوكسانا تشيرنيشوفا:" تتخلل تلك الألحان التكنولوجية كل شيء: بدءا من إبداع المصممين والمهندسين الروس وانتهاء بالطائرة نفسها التي تبدو كائنا حيا يضم هياكل وآليات معدنية تتنفس بالطيران وتتغذى بالوقود".

 وأطلق عطر "The Checkmate" بكمية حدودة داخل زجاجة بسعة 50 مليلترا. ويمكن لزوار وضيوف "معرض دبي 2021  للطيران" تجربة رائحة الجيل الخامس في مقاتلة "كش مات".  وابتكر العطر خصيصا للكشف  الدولي الأول للطائرة في المعرض الذي يقام في 14 – 18  نوفمبر الجاري في دبي.

جدير بالذكر أن مقاتلة "كش مات" تخصص قبل كل شيء لتصديرها إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدان إفريقية والهند وفيتنام. وأنها تتصف بكلفة متدنية لساعة واحدة من التحليق.

يذكر أن مدى عمل المقاتلة بلغ 3 آلاف كلم. وبمقدورها أن تتسارع حتى سرعة 2 ماخ ( نحو 2300 كلم/ساعة) وتحمل  7400 كلغ من الحمولة القتالية.

وتتميز المقاتلة ببنية مفتوحة قابلة للتغير وفقا لرغبة صاحب الطلب.

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