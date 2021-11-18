تشقق القدمين.. الأسباب و4 وصفات للعلاج

تشقق القدمين من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء والتي تحدث بسبب برودة الطقس إلى جانب بعض الأسباب المختلفة الأخرى.

وحتى يمكنك التخلص من تشققات القدمين يجب عليك التعرف على الأسباب وتجنبها.



وفيما يلي إليكم أبرز أسباب تشقق القدمين وبعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص منها.

أسباب تشقق القدمين



من أكثر الأسباب شيوعا لتشقق القدمين هو قلة الترطيب لهذه المنطقة، ما يتسبب في جعل طبقات الجلد جافة وخشنة ومتشققة، وقد يحدث هذا بسبب قلة الفيتامينات والمعادن بالجسم، ومنها الزنك الذي يؤثر بشكل كبير على وجود جفاف وتشقق الكعبين.

الوقوف لفترات طويلة خلال فترة النهار سواء في العمل أو المنزل.

يتأثر الجلد كلما تقدمنا بالعمر، ولهذا فإن الجلد قد يصاب بالشيخوخة، ما يتسبب في وجود تشققات في القدمين.

السمنة وزيادة الوزن تؤدي إلى زيادة الضغط على الوسادة الدهنية التي توجد في الكعبين، ما يتسبب في تمدد الجلد، وهذا يؤدي إلى الجفاف والتشققات المختلفة بالقدمين.

ارتداء الصنادل المكشوفة أو المفتوحة من الخلف والكعب العالي بإمكانه التأثير على القدمين والتسبب في خشونة الجلد.

تعرض القدمين للماء والرطوبة لفترات طويلة يتسبب في إزالة الماء والزيوت من الجلد، ما يتسبب في الجفاف وبالتالي التشقق.

أكدت الدراسات أن جفاف الجلد وإصابته بالتشقق قد ينتج عن أسباب وراثية.

وصفات لتشقق القدمين:

1- العسل



استخدام العسل يمكنه أن يساعدك على التخلص من تشقق القدمين، لأنه يحتوي على مضادات الميكروبات والبكتيريا.



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كما أشارت الأبحاث أن العسل لديه القدرة على ترطيب البشرة بشكل جيد، فضلا على المساعدة على التئام الجروح.

ويمكنك استخدام العسل كنوع من المقشرات الطبيعية للقدم المتشقق، وهذا من خلال تدليك القدمين بكمية من العسل وتغطيتها بغطاء من البلاستيك، ويترك طوال الليل ويغسل في الصباح مع الحرص على تجفيف القدمين جيدا بعد غسلها.

2- دقيق الأرز والعسل



تعتبر من الوصفات الجيدة التي تستخدم للتخلص من التشققات، ويتم هذا من خلال خلط 3 ملاعق صغيرة من دقيق الأرز مع ملعقة صغيرة من العسل، و3 قطرات من خلال التفاح، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما، يدهن الخليط على القدمين ويترك عليها لمدة 10 دقائق.

يتم فرك الخليط على القدمين بعد أن يجف للتخلص منه، ما يساعد على التخلص من طبقات الجلد الميت.



دقيق الأرز يساعد على تقشير البشرة، والعسل مهم لالتئام القدم المتشققة، وخل التفاح متميز في تنعيم البشرة الجافة والتخلص من الجلد الميت.

3- صودا الخبز



صودا الخبز من المكونات التي تساعد على إزالة الجلد الميت من على البشرة، كما أنها مضادة للالتهابات، فضلا على أنها تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للقدمين.

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ولإعداد الوصفة، عليك بوضع 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز في وعاء مملوء بالماء الفاتر، ويتم نقع القدمين لمدة ربع ساعة تقريبا، وتفرك باستخدام الحجر الخفاف، وتشطف بالماء الفاتر مع الحرص على تجفيف القدمين جيدا باستخدام منشفة نظيفة ويمكنك تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.

4- الفازلين وعصير الليمون



يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يعزز عملية تقشير الجلد وإعادة نمو الخلايا الجديدة للجلد، بينما الفازلين مهم لترطيب البشرة.

وللاستفادة من هذه الوصفة، عليك بنقع القدمين في الماء الدافئ لمدة ثلث ساعة وتترك حتى تجف قبل البدء بتنفيذ الوصفة، يتم خلط ملعقة صغيرة من الفازلين مع قطرات من عصير الليمون ويتم الخلط جيدا، وتدلك القدمين بالخليط مع التركيز على الأماكن المتشققة، وعليك بارتداء نوع من الجوارب الصوفية، وتترك طوال الليل، ويغسل بالماء الدافئ في الصباح ويجفف جيدا.

علاج تشقق القدمين الشديد

من علامات وجود التشققات في القدمين الجفاف وزيادة سمك الجلد بالإضافة إلى تشققه، وإذا تم ترك التشققات دون علاج فإنها قد تكون أكثر عمقا بالإضافة إلى الألم الذي يصيبها.

وفي حالة الإصابة بتشققات القدم الشديدة فقد تصاب بالعدوى البكتيرية والتقرحات بالقدم ولهذا يجب العمل على سرعة العلاج، والتوجه إلى الطبيب الذي يقدم بعض أنواع العلاج والتي تشمل:

قد يلجأ الطبيب إلى كشط طبقة الجلد القاسية الموجودة بكعب القدمين مع وصف بعض أنواع من الكريمات المرطبة، والتي يجب الانتظام على استخدامها للمحافظة على ليونة القدمين.

وصف بعض المراهم التي تحتوي على مواد لإزالة التشقق مثل الكارباميد واليوريا.

وضع كعب صناعي من السيليكون في الحذاء، والذي يساعد على التخفيف من الضغط على القدمين، واستعمال لاصق طبي للعمل على التئام الجلد المتشقق في أسرع وقت.