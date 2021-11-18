وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" و"شؤون المرأة" تنفذان لقاءً تدريبياً لريادي الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: استشهاد الأسير العمور جريمة جديدة يتحملها الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس 18 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و118 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: الاحتلال نفّذ عملية إعدام بحق الأسير العمور وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "المرور ": تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الروس يصوّرون فيديو لأكبر قنديل بحر في العالم
أخبار » الأخبار الحكومية

"المرور ": تحرير 44 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 44 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إدارة شرطة المرور، إن تحرير المخالفات تأتي خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من مطلع الأسبوع الحالي؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وذكرت أن التجاوزات توزعت ما بين: 8 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، وثلاث مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 22 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و11 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟