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وفاتان و118 إصابة جديدة بكورونا في غزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 901 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 180 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186125 إصابة بينها 1783 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182715 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1627.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 47.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 493542 شخصًا.

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