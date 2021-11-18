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خلال اتصال هاتفي مع عائلة الشهيد أبو عصب

بحر يؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد للدفاع عن فلسطين

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:36

بحر يؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد للدفاع عن فلسطين
بحر يؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد للدفاع عن فلسطين

غزة- الرأي

هاتف د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، عائلة منفذ عملية القدس الشهيد عمر أبو عصب (16 عاماً) من بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

 وأشاد د. بحر بعملية الطعن البطولية التي نفذها الشهيد أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مؤكداً أنها في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وشدد أن المقاومة هي خيار شعبنا الوحيد للدفاع عن مقساتنا ودحر الاحتلال الغاصب عن أرضنا وشعبنا، وأن العمليات البطولية لن تتوقف ودماء الشهداء لن تذهب هدراً.

بدورها شكرت شقيقة الشهيد أبو عصب د. بحر؛ على مبادرته بالاتصال ومساندة العائلة بعد استشهاد عمر.

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