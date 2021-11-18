بحر يندد باستشهاد الأسير العمور نتيجة الإهمال الطبي

غزة- الرأي

ندد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، باستشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، مؤكداً أن هذه الجريمة انتهاك صارخ لأبسط حقوق الأنسان وللقوانين الدولية.

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير العمور، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية والمختصة والمجتمع الدولي وأحرار العالم للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة بحق الأسرى، وخاصة سياسة الإهمال الطبي التي تمنعهم من حقهم البسيط في العلاج؛ والعمل على إجبار الاحتلال على احترام الاتفاقيات الدولية التي نصت على حقوق الاسرى.

وشدد بحر، أن المقاومة هي الأقدر على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الذين ضحوا بحياتهم دافعاً عن القضية الفلسطينية، مطالباً بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير الشهيد ومعتبراً أن احتجاز الاحتلال لجثمانه الطاهر هو بمثابة جريمة جديدة تضاف لجرائم العدو الصهيوني.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة منذ العام 1967 الى (227) شهيداً، منهم (72) أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.