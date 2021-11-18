وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نجاح اجراء قسطرة تداخلية في الساعات الأولى لأعراض جلطة دماغية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعتزم البدء بجولة جديدة لزراعة الكلى بمراحل متقدمة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يبحث تطوير خدمات الطوارئ بمستشفى بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يواصل عقد اللقاءات للجان القطاعات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: المقاومة لن تترك الأسرى يواجهون الموت البطيء وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة تؤكد جهوزيتها الكاملة لاستقبال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأشغال تبدأ بإعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2024 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنظم زيارة الى مقر الشرطة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "سامي العمور" ينال حريته بانضمامه لتعداد الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد الفاضلة مريم العطية بالمحافظة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عن طريق "المحاباة والواسطة والمحسوبية"

نقابات العمال: السلطة أغلقت ملف تصاريح 2019 لعمال غزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، عن قيام وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية بإغلاق ملف استصدار تصاريح عام 2019 عن طريق "المحاباة والواسطة والمحسوبية".

وأوضح العمصي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نحو ألف عامل من غزة تقدموا لطلب الحصول على تصاريح عام 2019م بعدما فتحت وزارة الشؤون المدنية باب الطلبات، وبلغت تكلفة التقديم آنذاك نحو 7000 شيكل لكل تصريح للعمل داخل الخط الأخضر، إلا أن السلطة لم تصدر التصاريح وقفزت عن الملف وتنكرت للحقوق المالية التي دفعها هؤلاء العمال.

وأشار إلى أن السلطة قامت باستصدار تصاريح لنحو 2500 شخص ممن قدموا طلبات الحصول على التصريح لعام 2021، علما أن تكلفة التصريح لم تزد عن 500 شيكل، غالبيتهم من المتقاعدين وموظفي السلطة، وذلك من خلال "الواسطة والمحسوبية" مما يستوجب فتح تحقيق بالملف.

واتهم العمصي السلطة الفلسطينية بالتكتم أيضا على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، والذي كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.

وأكد أن السلطة تحاول التستر على المتورطين في هذه "الجريمة الوطنية"، مشيرا إلى أن السلطة لم تقم بتشكيل أي لجان ولم تجر أي تحقيقات بما ورد في تقرير ديوان الرقابة الذي صدر في العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول غياب العدالة والشفافية وإجراءات المساءلة والمحاسبة.

وكشف تقرير الرقابة عن استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي، وعدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.

وجدد العمصي مطالبته برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، داعيا الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟