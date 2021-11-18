الاحتلال يمنع المزارعين في دخول أراضيهم في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المزارعين من العمل في أراضيهم في منطقة الطبقة جنوب غرب الخليل

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومستوطنين منعوا المزارعين من العمل في أراضيهم، وأوقفوا معدات الحفر عن العمل في منطقة الطبقة غرب بلدة دورا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال برفقة مستوطني مستوطنة "نجاهوت" المقامة على أراضي المواطنين بين قريتي دير سامت، وبيت عوا، يمنعون المواطنين من العمل في أراضيهم بشكل شبه يومي بحجة أن المنطقة مصنفة (ج)، بهدف التوسع الاستيطاني.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى منطقة شعب البطم شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين من بينها مبنى مخطر بالهدم.