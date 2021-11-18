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3 وفيات و221 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و265 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في نابلس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 45، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 13، سلفيت 1، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 118، لافتة إلى إجراء 3673 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 23، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 10، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 7، قلقيلية 2، قطاع غزة 180.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ونوهت إلى وجود 48 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 75 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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