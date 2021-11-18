الأسير "الأعرج" ينتصر على السجان ويعلق إضرابه

فلسطين المحتلة - الرأي

أنهى الأسير علاء الأعرج إضرابه عن الطعام بعد معركة استمرت 103 أيام، وذلك بعد انتصاره على الاحتلال وإجباره على إلغاء حكم الاعتقال الإداري.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأسير المهندس علاء الأعرج علق إضرابه عن الطعام والذي استمر 103 أيام، بعد إلغاء اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة.

وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.