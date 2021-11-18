الأسرى يحرقون أحد مرافق سجن "عسقلان"

فلسطين المحتلة - الرأي

أقدم أسرى في سجن "عسقلان" التابع للاحتلال على إحراق أحد مرافق السجن، اليوم الخميس، احتجاجًا على استشهاد رفيقهم سامي العمور، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقه.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجن نقلت الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ"المواطن" إلى العزل الانفرادي، مشيراً إلى أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان في هذه الأثناء.

وقبيل ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة الحداد وإغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال وإرجاع وجبات الطعام، اليوم الخميس، حدادًا على روح العمور.

وأكدت الحركة الأسيرة، أن ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه مع الأسير العمور "تدلل على أن عملية إعدام حقيقية نُفذت بحقه، وتأكيدًا جديدًا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة".

ونوهت إلى أن الشهيد مكث أكثر من 14 ساعة في معبار السبع أثناء نقله إلى المستشفى من سجن نفحة الصحراوي، "وهذا دليل قاطع على مدى إجرام المحتل".