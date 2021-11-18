بلدية الاحتلال تطالب بهدم فوري لأحد أحياء القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

طالبت بلدية الاحتلال بهدم عشرات المنازل في حي "وادي ياصول" في بلدة سلوان بمدينة القدس، وذلك خلال جلسة استئناف تم تقديمها من أجل النظر في قرار رفض طلبات تمديد هدم 58 منزلاً من منازل الحي، البالغ عددها 84 منزلاً.

وقال المحامي زياد قعوار إنه تم الطلب من المحكمة المركزية أن تقوم بتمديد أوامر الهدم الصادرة بحق منازل الحي؛ حتى يتسنى للسكان تنظيم الحي وتحويله إلى منطقة سكنية.

ولفت "قعوار" إلى ان بلدية الاحتلال ادّعت أن “هؤلاء الأهالي مجرمين ولا يحق لهم التمديد”، وطالبوا بالهدم الفوري للحي.

وأوضح أن بلدية الاحتلال ادعت خلال الجلسة أن الهدم سيحدث على مراحل، حيث سيتم هدم عدد معين من المنازل في كل أسبوع، فيما أجابت محكمة الاحتلال المركزية أنها ستقوم بدراسة الملف.

وأكد محامي أهالي الحي أنهم ومنذ عام 2004 وهم في محاولات مستمرة من أجل ترخيص منازلهم.

وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظم أهالي الحي ومقدسيون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال المركزية؛ رفضاً لقرار تهجير العائلات من منازلها.