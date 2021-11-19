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التشريعي يشيد بجهود الصحة وخدماتها المتطورة بمركز نوره لغسيل الكلى

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:56

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غزة-الرأي

أشاد وفد نواب المجلس التشريعي بمحافظة شمال غزة بجهود الطواقم الطبية في مركز نوره الكعبي لغسيل الكلى، وذلك مع بدء التفويج التدريجي لمرضى الكلى بالمركز.
وضم الوفد كلا من د. يوسف الشرافي، ود. مشير المصري، ود. عاطف عدوان، ود. محمد شهاب، ومحافظ الشمال العقيد مصطفى الرزاينة،حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى الاندونيسي د.شوقي سالم ود. سامي ابو ناموس مدير العلاقات العامة بالوزارة بجانب الطواقم الطبية والادارية العاملة بالمستشفى.

واطلع النواب على الخدمات التي يقدمها المركز والذي يعتبر أحد أهم الخدمات التي اكتملت بها منظومة الخدمات الصحية في محافظة شمال غزة ، وقد اعتبر النواب هذا الانجاز الجديد والذي تضيفه وزارة الصحة هو مفخرة حقيقية ويحقق الاهداف التي وجد من اجلها في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي ويمكنهم من تلقي خدمة صحية وفق أرقى المستويات .
ووجه النواب شكرهم وتقديرهم الى وزارة الصحة ممثلة بعطوفة وكيل الوزارة د. يوسف ابو الريش ، والى دولة قطر الشقيقة ممثلة باللجنة القطرية لاعمار قطاع غزة والى كافة الخيريين الذي توجوا بعملهم ودعمهم هذا المركز الهام والنوعي في محافظة شمال قطاع غزة .

ويذكر أن مركز نوره الكعبي هو واحد من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة، وذلك لما تقدمه من خدمة ولأول مرة لمرضى غسيل الكلى في محافظة الشمال، و يقع على مساحة 550 مترا مربع، ويضم ثلاث طوابق وبقدرة 43جهاز للغسيل الكلوي.

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