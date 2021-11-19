الطقس: أمطار متفرقة والحرارة أقل من معدلها

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد السبت بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.