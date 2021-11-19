وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية فصائل الدم عددها 380.. منها 250 نادرة وكالة الرأي الفلسطينية آبل تعرض خدمة الإصلاح الذاتي لأجهزتها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُسلم اليوم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يبحث التعاون ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم جنين ويداهم منزلا جنوبها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار متفرقة والحرارة أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة: الاحتلال يرتكب حربًا ممنهجة ضد أطفال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » الرياضة و الملاعب

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:54

20211119094649
20211119094649

وكالات-الرأي:

كشفت تقارير صحفية عن ثروة النجم المصري، محمد صلاح، وأرباحه السنوية بعدما بات أحد رموز كرة القدم في السنوات الأخيرة، وهو الأفضل في نظر بعض الخبراء وكثير من المشجعين هذا الموسم.

وحققت قيمة صلاح السوقية ارتفاعا في السنوات الأخيرة في ظل تألقه مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ناهيك عن زيادة دخله من العقود التي يبرمها مع الرعاة والحملات الدعائية المختلفة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح احتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين دخلا حول العالم، إذ بلغت ثروته 90 مليون دولار (66.9 مليون جنيه إسترليني).

وأفادت بأن راتب صلاح السنوي يبلغ حوالي 10.4 مليون جنيه استرليني، فيما يرتفع إلى 18.3 مليون جنيه استرليني عند احتساب الحوافز الإضافية.

وبعيدا عن ليفربول فإن صلاح يجني 11.7 مليون جنيه استرليني سنويا من خلال العقود التي وقعها مع بعض الرعاة.

ويمتلك الدولي المصري 72.7 مليون متابع عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من الأموال التي يحصدها مقابل نشر أي إعلان عبر حساباته الرسمية.

ويعد صلاح أحد الوجوه الدعائية البارزة لشركة "أديداس" الألمانية منذ بضعة سنوات، حيث تدفع له 2.5 مليون سنويا، كما أنه سفير العلامة التجارية لشركة فودافون مصر منذ عام 2017.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟