الصحة: حالة وفاة و117 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 685 فحصًا مخبريًا وتعافي 110 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 186242 إصابة بينها 1789 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182825 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1628 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 68 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخص.

