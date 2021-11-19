الاحتلال سلم الولايات المتحدة تقريرا استخباريا معدلا لتبرير قصف برج الجلاء

القدس المحتلة - الرأي

أفادت مصادر في العاصمة الأميركية أن جهاز “الشباك”، قام بتعديل وتنقيح ملف ، أكد على نشاط حركة حماس ، لإقناع الأميركيين بضرورة قصف برج الجلاء.

وحسب التقارير فإن "الشاباك" عدل الملف الذي تم تسليمه للأمريكان، لتبرير جريمة قصف برج الجلاء، الذي استضاف العديد من الوكالات الإعلامية.



وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن ملف مخابرات الاحتلال تم تعديله بأثر رجعي لإظهار أن قصف المبنى كان “ضرورياً” لمراجعة وسد الثغرات في التقرير والزعم أن حركة حماس استخدمت البرج كمحطة تشويش.



وكانت طائرات الاحتلال دمرت في مايو الماضي، برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم مكاتب وسائل إعلام عالمية بما في ذلك ميدل إيست آي والجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

وكان المراسلون والعاملون في وسائل الإعلام قد فروا من البرج بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إخطارا مدته ساعة واحدة ، مما أدى إلى تدمير المبنى في وقت لاحق.



وفقا لصحيفة هآرتس، فإن رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو أعطى للرئيس الأميركي جو بايدن تقريرًا استخباراتيًا معدلاً ، كان المسؤولون الإسرائيليون قلقين بشأنه ، لأنه قد “يؤثر سلبًا على الثقة” بين الجانبين في القضايا الدفاعية والإستراتيجية.



وأشارت إلى أن المعلومات الاستخبارية التي جمعها جيش الاحتلال حول البرج، كانت غير مبررة، ولذلك قام الشاباك بتعديل المعلومات، ليشير إلى استخدام حماس للبرج في أنشطتها.



وزعم الاحتلال أنه لا يعلم أن برج الجلاء كان يضم مكاتب إعلامية لوكالة أسوشيتيد برس والجزيرة.



وقال جيش الاحتلال إنه “اكتشف ذلك فقط، بعد إطلاق الصواريخ من الطائرات المسيرة تمهديا للقصف بالطيران الحربي.

