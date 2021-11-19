وكالة الرأي الفلسطينية 22 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا تعتزم الإعلان عن حركة حماس "منظمة إرهابية" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالة وفاة و117 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يرفض عرضا لتدريب فريق عربي وكالة الرأي الفلسطينية بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟ وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية فصائل الدم عددها 380.. منها 250 نادرة وكالة الرأي الفلسطينية آبل تعرض خدمة الإصلاح الذاتي لأجهزتها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُسلم اليوم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال سلم الولايات المتحدة تقريرا استخباريا معدلا لتبرير قصف برج الجلاء

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:54

القدس المحتلة - الرأي

أفادت مصادر في العاصمة الأميركية أن جهاز “الشباك”، قام بتعديل وتنقيح ملف ، أكد على نشاط حركة حماس ، لإقناع الأميركيين بضرورة قصف برج الجلاء.

وحسب التقارير فإن "الشاباك" عدل الملف الذي تم تسليمه للأمريكان، لتبرير جريمة قصف برج الجلاء، الذي استضاف العديد من الوكالات الإعلامية.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن ملف مخابرات الاحتلال  تم تعديله بأثر رجعي لإظهار أن قصف المبنى كان “ضرورياً” لمراجعة وسد الثغرات في التقرير والزعم أن حركة حماس استخدمت البرج كمحطة تشويش.

وكانت طائرات الاحتلال دمرت في مايو الماضي، برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم مكاتب وسائل إعلام عالمية بما في ذلك ميدل إيست آي والجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

 وكان المراسلون والعاملون في وسائل الإعلام قد فروا من البرج بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إخطارا مدته ساعة واحدة ، مما أدى إلى تدمير المبنى في وقت لاحق.


وفقا لصحيفة هآرتس، فإن رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو أعطى للرئيس الأميركي جو بايدن تقريرًا استخباراتيًا معدلاً ، كان المسؤولون الإسرائيليون قلقين بشأنه ، لأنه قد “يؤثر سلبًا على الثقة” بين الجانبين في القضايا الدفاعية والإستراتيجية.

وأشارت إلى أن المعلومات الاستخبارية التي جمعها جيش الاحتلال حول البرج، كانت غير مبررة، ولذلك قام الشاباك بتعديل المعلومات، ليشير إلى استخدام حماس للبرج في أنشطتها.

وزعم الاحتلال أنه لا يعلم أن برج الجلاء كان يضم مكاتب إعلامية لوكالة أسوشيتيد برس والجزيرة.

وقال جيش الاحتلال إنه “اكتشف ذلك فقط، بعد إطلاق الصواريخ من الطائرات المسيرة تمهديا للقصف بالطيران الحربي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟