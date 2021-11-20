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الصحة: مختصون يوصون بتوحيد الرقم الوطنى لخدمة الطوارىء

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:18

الصحة: مختصون يوصون بتوحيد الرقم الوطنى لخدمة الطوارىء
الصحة: مختصون يوصون بتوحيد الرقم الوطنى لخدمة الطوارىء

غزة- الرأي

أوصى مختصون بتوحيد الرقم الوطنى لخدمة الطوارىء للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مقدمى خدمات الطوارى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة طب الطوارىء بالادارة العامة للمستشفيات حول خدمات الإسعاف والطوارىء بدعم من الهلال الأحمر القطرى، وبحضور أطباء الطوارىء الملتحقين ببرنامج بورد طب الطوارىء. 

كما أوصى المشاركون بتوفير آليات اتصال وتواصل بين الخدمات الطبية المقدمة ما قبل المستشفى وأقسام الطوارىء، الى جانب تعزيز العلاقة بين خدمات طب الطوارىء والعاملين فى خدمات الإسعاف والطوارىء من حيث الإشراف والتدريب ومتابعة الخدمة. 

وأوضح د.محمد العطار مدير طب الطوارىء أنه تم خلال الورشة تناول منظومة الإسعاف والطوارىء ومكوناته ضمن النظام المعمول به عالميا، ومدى تطابق مكونات خدمات الإسعاف الموجودة فى قطاع غزة ، إضافة إلى عرض أنواع خدمات الإسعاف فى غزة ومرجعيتها وأدوارها. 

وأشار إلى آليات تنسيق الأدوار بين مقدمى خدمات الإسعاف والطوارىء  فى قطاع غزة ( الشرطة والدفاع المدني والاسعاف) لتنظيم مسرح الحدث وتبادل الأدوار بما يخدم سرعة الاستجابة المنظمة للحدث وتنظيم العمل فى أقسام الطوارىء بما يخدم المنظومة الصحية وصحة المواطن.

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