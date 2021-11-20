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الانتهاء من المرحلة الثامنة ..

الصحة: إجراء 5 عمليات زراعة كلى تكللت بالنجاح

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:34

الصحة: إجراء 5 عمليات زراعة كلى تكللت بالنجاح
الصحة: إجراء 5 عمليات زراعة كلى تكللت بالنجاح

غزة- الرأي

قال د. غازي اليازجي استشاري و رئيس قسم أمراض و زراعة الكلى ورئيس الفريق الوطني لزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثامنة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى بإجراء 5 عمليات زراعة كلى تكللت جميعها بالنجاح، بالاضافة الى عملية جراحية على الشريان الاورطي.

وأضاف د. اليازجي أن العمليات تمت بالتعاون مع الفريق المحلي لزراعة الكلى والدكتور وليد مسعود استشاري زراعة الكلى، ووفد طبي من جراحة الأوعية الدموية من المملكة الاردنية الهاشمية، وبمشاركة جمعية اغاثة أطفال فلسطين .

 و أكد اليازجي أن 4  عمليات زراعة كلى  إجريت بأيدي الفريق المحلي و بإشراف مباشر من الدكتور وليد مسعود .

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تم زراعتها  بلغت 34 حالة منذ بداية البرنامج والذي بدأ منذ يوليو ٢٠١٩  تكللت جميعها بالنجاح.

ولفت إلى أنه من المتوقع ان تكون الزيارة القادمة في شهر ديسمبر القادم.

بدوره تقدم مدير عام مجمع الشفاء الطبي  بخالص الشكر الى د.وليد مسعود على حضوره و توفير ما يلزم من أجل الاستمرار و توطين خدمة زراعة الكلى بقطاع غزة.

كما تقدم بشكره الى الكوادر  المحلية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في هذا الانجاز العظيم، من أجل التخفيف عن مرضى الغسيل الكلوي ، كما وجه شكره لجمعية إغاثة أطفال فلسطين على دعمهم لبرنامج زراعة الكلى حيث تعد زراعة الكلى هي الحل الامثل لهؤلاء المرضى.

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