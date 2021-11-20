شركة الكهرباء تواصل عملها على مدار الساعة لخدمة المواطنين

غزة- الرأي

أكدت شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن مركز استعلامات الشركة يواصل العمل على مدار الساعة دون توقف لمساندة كافة الجهود الهادفة لخدمة المواطنين من خلال التنسيق مع عديد من الأطراف، منذ بداية دخول المنخفض.

ورصدت شركة توزيع الكهرباء من خلال ملخصها اليومي حصيلة عمل مركز استعلامات بالشركة، وذلك من خلال، استقبال امس الجمعة، وتحديداً من الساعة (12:00) فجرا وحتى الساعة (19:00) مساء عدد كبير من الاتصالات والإشارات والتبليغات، وكذلك تنوعت ما بين طلب خدمات أو استفسارات أو سماع تعليمات مختلفة على الأسطوانة.

وأوضحت أن المركز استلم عدد (540) اشارة صيانة طارئة خلال الفترة المذكورة، حيث تم تحويلها للجهات المختصة في الشركة لمعالجتها بالسرعة المطلوبة ومن ثم اعلام المواطنين فور استلام طلب الصيانة والمتابعة حتى التأكد من معالجتها.

كما تم الرد على (2329) اتصال من خلال طواقم المركز وكانت في مجملها للاستعلام عن خدمات الشركة والتبليغ عن أعطال والاستفسار عن جدول توزيع الكهرباء وتقديم طلبات الصيانة والاستعلام عن نقاط شحن رصيد مسبق الدفع.

في حين تم الرد على (286) اتصال من خلال الرد الآلي للاستعلام عن الاحمال .

وأكدت الشركة أن المركز واصل التنسيق المتبادل مع العديد من الجهات مثل جهاز العمليات المركزية والدفاع المدني على مدار الساعة لتسهيل تقديم شكاوى الصيانة المختلفة .

فيما استقبل المركز عدد (15) رسالة عبر صفحة الفيس بوك المعتمدة تتعلق بخدمات الشركة المختلفة والاستعلام عن الخدمات والتبليغ عن الإشارات المختلفة.

إلى ذلك، وجه المركز طواقم الشركة الفنية للتعامل مع عشرات الإشارات والتبليغات عن أعطال وصيانة وشحن أرصدة وغيرها من المهام في مختلف محافظات القطاع، لافتإ إلى أن المركز يتلقى مئات الاتصالات يوميا عبر الرقم 133.