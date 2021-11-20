الحية: بريطانيا تتحمل أي وزر جديد يرتكب بحق الشعب الفلسطيني

غزة- الرأي

صرح رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية، أن قرار بريطانيا إدراج حركته كمنظمة إرهابية لن يغير من حقيقة أن إسرائيل دولة احتلال وأن شعبنا واقع تحت احتلالها، محملاً بريطانياً أي وزر جديد يرتكب بحق الشعب الفلسطيني.



وقال الحية في تصريحات متلفزة مساء يوم الجمعة، إن بريطانيا في قرارها تعطي مكافأة على قتل الأطفال والمدنيين والنساء والرجال، وهذا القرار ظلم جديد، مضيفاً:" أي جرائم جديدة ترتكب خلال العدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن تتحمل بريطانيا مسؤوليتها".

وتابع:" لا نخجل من القول أننا نقاوم الاحتلال فالمقاومة حق مكفول وفق الشرائع والقوانين الدولية"، مطالباً البرلمان البريطاني بعدم تمرير القرار ضد حماس، لأنه يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني".



واكد الحية أن حماس ماضية في المقاومة وفق ما كفلته القوانين الدولية والشرائع، لافتاً إلى أن بريطانيا ستتحمل وزر ما يفعله الاحتلال بالشعب الفلسطيني من إرهاب



وأردف:" كنّا نأمل ألا تتورط بريطانيا في جرمٍ جديد بحق الشعب الفلسطيني من بعد وعد بلفور المشؤوم قبل نحو قرن..لا نرى مسارا سياسيا يمنحنا حقوقنا ونرفض تدخل بريطانيا في شؤوننا ".



ولفت إلى أن حماس تلقى احتضانًا شعيياً ودولياً، وقد دخلت الانتخابات في 2006 وفازت بالأغلبية الساحقة وأنها والحركة متجذرة في الشعب الفلسطيني، وأن المسار السياسي بات يُنعى من بريطانيا وأمريكا و إسرائيل ، وأن الحلول السياسية الرامية لنيل حقوق الشعب الفلسطيني تُجابه بتعطيلٍ من الاحتلال.

وأكد على التواصل مع المجتمع الدولي ضد القرار، مضيفاً:" سنجري اتصالات عالمية لمنع المساواة بين الضحية والجلاد ونحن ماضون بمقاومتنا ضد الإحتلال حتى دحره".



وختم بالقول:" نتمنى أخذ حقوقنا بلا إراقة دماء، لكن لا يوجد شعب في العالم نال حريته بلا مقاومة".