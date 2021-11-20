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أخبار » الأسرة و المجتمع

3 فوائد لاستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:59

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تنظيف الأسنان من الأشياء الأساسية التي يجب القيام بها للاهتمام بصحة الفم والأسنان، وتعتبر فرشاة الأسنان أداة مهمة للوقاية من الترسبات والتجاويف وأمراض اللثة، وقد ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من فرشاة الأسنان الكهربائية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي إيجابيها وسلبياتها وفقا لموقع "facty" .

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية أكدت أنه إذا تم استخدام فرشاة الأسنان اليدوية والكهربائية بشكل صحيح، فإنها تزيل البلاك بشكل فعال، ومن الإيجابيات الخاصة بفرشاة الأسنان الكهربائية التالي:

- تحسن تنظيف الأسنان

بمرور الوقت، يشعر الناس بتحسن في فعالية التنظيف عند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ويمكن لها  تحسين صحة الأسنان، تساعد الفرشاة الكهربائية يقوم بالكثير من العمل، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة الأسنان الكهربائية يكونون أكثر تركيزًا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة وقد يؤدي هذا التركيز المتزايد إلى تحسين جودة تنظيف أسنانهم.

- إزالة البلاك

تشير الدراسات إلى أن فرشاة الأسنان الكهربائية يمكن أن تكون أكثر فاعلية في إزالة البلاك وهو عبارة عن غشاء لزج يحتوي على بكتيريا تؤدي إلى أمراض اللثة وتسوس الأسنان، وتعمل الحركات الدوارة أو الاهتزازية للفرشاة الكهربائية على إزالة المزيد من البلاك من اللثة والأسنان أكثر من الحركة البسيطة ذهابًا وإيابًا للفرشاة اليدوية.

- جيدة لصحة اللثة

يتمتع الأشخاص الذين يستخدمون فرش الأسنان الكهربائية بلثة صحية، لأنها تعمل الحركات الاهتزازية والدوارة على جعل الفرشاة الكهربائية أكثر فعالية في الحفاظ على صحة اللثة من الفرشاة اليدوية، ووجد الباحثون أن فرش الأسنان الكهربائية تقلل من التهاب اللثة لدى كل من الأطفال والبالغين، وتظهر الدراسات أيضًا أن الفرشاة الكهربائية يمكن أن تبطئ من تطور أمراض اللثة 

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