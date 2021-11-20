اكتشاف ديناصور من "نوع نادر جدا" في جنوب البرازيل

أعلن المتحف الوطني في ريو دي جانيرو اكتشاف نوع جديد "نادر جدًا" من الديناصورات عبارة عن ثيروبود "بلا أسنان"، وهي حيوانات عاشت في جنوب البرازيل قبل 70 إلى 80 مليون سنة، وفقًا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وتعرف الباحثون على هذا الديناصور الصغير المسمى "بيرتاساورا ليوبولديناي" ويبلغ طوله مترًا واحدًا وارتفاعه 80 سنتيمترًا بفضل مجموعة من المتحجرات التي عُثر عليها بنتيجة أعمال تنقيب في ولاية بارانا بين عامي 2011 و2014، ومن المعلوم أن الثيروبودات هي ديناصورات ذات قائمتين، وهي عمومًا من اللواحم والعواشب ولديها أسنان. لكن المتحف الوطني أوضح أن النوع المكتشف "لديه منقار ويخلو من الأسنان خلافاً لكل الأنواع الأخرى المكتشفة في البرازيل حتى الآن".

ونُشرت الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع مركز كونتيستادو لعلم المتحجرات بولاية سانتا كاتارينا (جنوب البرازيل)، الخميس، في مجلة "نيتشر" العلمية وقال مدير المتحف الوطني عالم المتحجرات ألكسندر كيلنر في مؤتمر صحفي: "لدينا جمجمة وفك وعمود فقري وحوض ومشدات صدرية وبقايا أطراف أمامية وخلفية، مما يجعل (بيرتا) أحد أكثر ديناصورات العصر الطباشيري اكتمالاً التي تم اكتشافها في البرازيل".

ورأى العلماء أن عدم توافر أسنان لدى هذا النوع "مفاجأة حقيقية" تثير أسئلة عدة عن طبيعة نظامه الغذائي. وقال جيوفاني ألفيس دي سوزا الذي شارك في إعداد الدراسة: "لربما كان يأكل بشكل مختلف عن الديناصورات الأخرى ذوات القوائم، ولكن عدم توافر أسنان لديه لا يعني أنه لا يستطيع أكل اللحوم".

واختير للحيوان اسم "بيرتاساورا ليوبولديناي" تكريما للعالمة البرازيلية والباحثة في المتحف الوطني بيرتا لوث والإمبراطورة ماريا ليوبولديناي، زوجة إمبراطور البرازيل بيدرو الأول التي كانت تهتم برعاية دراسات العلوم الطبيعية. وكانت انطلقت الأسبوع الفائت أعمال إعادة بناء المتحف الوطني في ريو دي جانيرو الذي أتى عليه حريق في سبتمبر 2018 وكان يضم واحدة من أكثر مجموعات التاريخ الطبيعى قيمة في أميركا اللاتينية.