الطقس: منخفض جوي اليوم وغداً وسقوط أمطار متفرقة

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، غائما، وباردا، نسبيا الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما الى غائم جزئي، وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق على فترات، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا، وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين يومي السبت والأحد من خطر: تدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات، ومن تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.