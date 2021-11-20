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الصحة: وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:43

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطا غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 200 حالة، بعد إجراء 448 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  186297 إصابة، والحالات النشطة 1643 حالة، والمتعافين 183025 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1629 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخصاً.

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