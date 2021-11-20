الصحة: الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين

غزة - الرأي:

قال رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الشفاء محمد حبيب، إن الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين، مشيراً إلى توفر علاج جديد فعال لها.

وأشار في مقابلة إذاعية إلى تسجيل 2000 حالة جلطة دماغية سنوياً، سواء جلطة بواسطة نزيف أو انسداد أوعية الدماغ، وأن النزيف تشكل 10-15% والنسبة الباقية انسداد الأوعية.

وعن العلاج الجديد قال إنه عبارة عن إذابة التخثر بواسطة عقار TPA، حيث يتم إعطاؤه للمصاب بالجلطة الدماغية، ومن ثم إدخاله لعملية قسطرة قلب وتنظيف الأوعية وهو ما يحافظ على الدماغ.

وقال إن العلاج لم يكن متوفراً في قطاع غزة، بسبب سعر العقار المرتفع والذي تبلغ قيمته حوالي 2000 دولار، ووزارة الصحة لم تكن قادرة على توفيره لأسباب سياسية منها الحصار وقلة التمويل، لكن العلاج متوفر حالياً في غزة لستة أشهر مقبلة.

وبين أن الصحة أجرت عملية لمصاب بالجلطة الدماغية وتحسنت صحته، وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين وهو بصحة جيدة.

وأكد أن هذه العمليات تنجح إذا وصل المريض المصاب بالجلطة الدماغية في أول 6 ساعات من ظهور أعراض الإصابة، أما إذا تأخر فتقلل نسبة نجاح العملية، وبعد مرور 24 ساعة فلا يوجد أي فائدة من هذه العملية.

وذكر أن وزارة الصحة تسجل سنوياً وفاة 25% من نسبة المصابين بالسكتات الدماغية.