وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش اليات تطوير ملعب الشوكة شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" ومجلس طالبات الجامعة الإسلامية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُغلق 15 نقطة غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تعقد مقابلات لاختيار مهندس مشرف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 1149 طفلاً منذ بداية العام وثلثهم تعرض للتعذيب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وجمعية أمواج توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تعلن إطلاق سلسلة فعاليات رفضاً للقرار البريطاني ضد حماس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يداهم مصنعاً ويفحص كاميرات المراقبة جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2118) السبت 20/11/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:42

غزة - الرأي:

قال رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الشفاء محمد حبيب، إن الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين، مشيراً إلى توفر علاج جديد فعال لها.

وأشار في مقابلة إذاعية إلى تسجيل 2000 حالة جلطة دماغية سنوياً، سواء جلطة بواسطة نزيف أو انسداد أوعية الدماغ، وأن النزيف تشكل 10-15% والنسبة الباقية انسداد الأوعية.

وعن العلاج الجديد قال إنه عبارة عن إذابة التخثر بواسطة عقار TPA، حيث يتم إعطاؤه للمصاب بالجلطة الدماغية، ومن ثم إدخاله لعملية قسطرة قلب وتنظيف الأوعية وهو ما يحافظ على الدماغ.

وقال إن العلاج لم يكن متوفراً في قطاع غزة، بسبب سعر العقار المرتفع والذي تبلغ قيمته حوالي 2000 دولار، ووزارة الصحة لم تكن قادرة على توفيره لأسباب سياسية منها الحصار وقلة التمويل، لكن العلاج متوفر حالياً في غزة لستة أشهر مقبلة.

وبين أن الصحة أجرت عملية لمصاب بالجلطة الدماغية وتحسنت صحته، وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين وهو بصحة جيدة.

وأكد أن هذه العمليات تنجح إذا وصل المريض المصاب بالجلطة الدماغية في أول 6 ساعات من ظهور أعراض الإصابة، أما إذا تأخر فتقلل نسبة نجاح العملية، وبعد مرور 24 ساعة فلا يوجد أي فائدة من هذه العملية.

وذكر أن وزارة الصحة تسجل سنوياً وفاة 25% من نسبة المصابين بالسكتات الدماغية.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟