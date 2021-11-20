وكالة الرأي الفلسطينية جماهير قباطية تشيع جثمان الشهيدة "خزيمية" وكالة الرأي الفلسطينية وفاة و93 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام رفضا لإجراءات إدارة السجن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش اليات تطوير ملعب الشوكة شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" ومجلس طالبات الجامعة الإسلامية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُغلق 15 نقطة غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تعقد مقابلات لاختيار مهندس مشرف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل 1149 طفلاً منذ بداية العام وثلثهم تعرض للتعذيب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وجمعية أمواج توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية
أخبار » الأخبار العبرية

مستوطنون يناقشون إجراءات إضافية لتهويد الأقصى

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت جماعات استيطانية، عن اجتماعات مكثفة عقدتها مع وزراء وقيادات في الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال الإسرائيلي، لترتيب برامج لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقالت منظمة "بيدينو" الاستيطانية إنها عرضت خلال الاجتماع مقترحات لاقتحام المسجد، أبرزها فتحه أمام المستوطنين خلال شهر رمضان المبارك، دون إغلاق في أي يوم، والسماح لهم بالاحتفال بـ "عيد الفصح"، في ساحات المسجد.

وأضافت أن وزير ما يسمى بالشؤون الدينية في الحكومة، وعد بدراسة هذه المقترحات مع الحكومة و"الاستجابة للطلب"، كما اقترحت المنظمة فتح "زيادة أعداد الأبواب المخصصة لاقتحام المستوطنين للمسجد".

ممثلة منظمة "نساء الهيكل" طالبت خلال الاجتماع حكومة الاحتلال بزيادة أوقات الاقتحامات خلال فترة ما بعد الظهر، وإغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأعياد اليهودية الكبيرة، وهو ما حاولت حكومة نتنياهو فعله في عام 2015.

وجددت المنظمة الاستيطانية طلب بحث إمكانية فتح المسجد لاقتحامات المستوطنين في أيام السبت، وتغيير اسم باب المغاربة إلى (بوابة هليل)، حسب وصفها.

وأكدت أنها "تعهدت بالعمل على فرض السيطرة وإدارة المسجد الأقصى ضمن الخطوات المتسارعة لترجمة توصيات مؤتمر جماعات الهيكل الذي عقد خلال الشهر الحالي، تحت عنوان: ”مضاعفة أعداد اليهود في الأقصى".

وكانت لجنة التعليم في "الكنيست" قررت إدراج اقتحام المسجد الأقصى على بند الرحلات المدرسية الإسرائيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟