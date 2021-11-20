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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "أبو سلطان" من بيت لحم

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:11

الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان
الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تسلم سلطات الاحتلال جثمان الشهيد "أبو سلطان" إلى الارتباط المدني الفلسطيني عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على حاجز الجبعة غرب بيت لحم.

يذكر أن سلطات الاحتلال أجلت تسليم جثمان الشهيد الطفل أبو سلطان الذي كان مقررًا مساء أمس الجمعة، بعدما أحضرت جثمانا إلى حاجز الجبعة وتبين بعد الكشف عليه أنه ليس له.

وارتقى "أبو سلطان" برصاص قوات الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول الماضي في منطقة بير عونه ببيت جالا، غرب بيت لحم.

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