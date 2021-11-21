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الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:19

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق على فترات، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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