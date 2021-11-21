إصابة صحفي وحالات اختناق باقتحام قوات الاحتلال رام الله

رام الله – الرأي:

اندلعت صباح اليوم الأحد مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي رام الله والبيرة، أصيب خلالها صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من الشبان بحالات اختناق.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين منجد في مدينة رام الله، ما أدى لاندلاع المواجهات وإصابة الصحفي ماهر هارون برصاصة "مطاطية".

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي الشرفة بمدينة البيرة واعتقلت الشاب محمد السلامين (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه.

وأشارت إلى قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.