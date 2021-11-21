5 نصائح لجعل طفلك يتناول طعاما صحيا

عادة ما يكون الأطفال مغرمين بالحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية ومحملة بالسعرات الحرارية وتحرم من التغذية بشكل عام، يحتاج الأطفال إلى التغذية السليمة للنمو الصحي والتطور، وغرس عادات الأكل الصحية منذ الطفولة يساعد في بناء عادات الأكل الصحية في وقت لاحق من الحياة، الفواكه الطازجة ، والكثير من الخضار والأطعمة المنزلية الطازجة هي الأفضل لأطفالك فهى خالية من المواد الحافظة والألوان المضافة والسكر، وفى السطور المقبلة سنقدم بعض النصائح لجميع الآباء والأمهات التي يمكن أن تساعدهم في جعل أطفالهم يتمتعون بصحة جيدة، بحسب ما ذكره موقع " doctor-ndtv".

1. مواعيد الوجبات

تحديد وقت الوجبات المناسبة لأطفالك سيساعدهم ذلك على فهم متى يشعرون بالجوع ويساعد على منع الإفراط في تناول الوجبات أو تخطيها، سيساعد الجلوس معًا في نفس الوقت كل يوم لتناول الإفطار والغداء والعشاء أطفالك على تناول طعام صحي.

2. الخضار الملون

يحب الأطفال الألوان، إن إضافة الخضار الملونة إلى كل وجبة سيجعلها ممتعة للأطفال، يمكنك أن تأخذ قطاعة بسكويت وتقطع الخضار إلى أشكال مختلفة لأطفالك، تحتاج إلى إظهار إبداعك في جعل الأطعمة تبدو ممتعة لأطفالك.

3. طهي الأطعمة المفضلة لأطفالك

تجنب تناول الطعام بالخارج كثيرًا حتى يأكل أطفالك طعامًا صحيًا، جرب طهي الأطعمة المفضلة لأطفالك في المنزل بلمسة صحية مثل إضافة الكثير من الخضار إلى البرجر، تناول الطعام محلي الصنع مفيد أيضًا لصحتك.

4. الأطعمة الغنية بالألياف

يجب أن تكون الألياف جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي وكذلك نظام أطفالك، يساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد على التخلص من استهلاك السعرات الحرارية الزائدة وغير المرغوب فيها، تساعد إضافة الفواكه والخضروات الغنية بالألياف أطفالك على الابتعاد عن الوجبات الخفيفة المصنعة.

5. كن مرشدًا جيدًا

بصفتك أحد الوالدين ، فأنت أفضل معلم لأطفالك، فيجب عليك تناول الطعام بشكل صحي سيجعل أطفالك يختارون الصحة، قم بإجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي حتى يتبعه أطفالك.